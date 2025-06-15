198 украинских беспилотника самолетного типа уничтожено над регионами России ночью с 16 на 17 июня

16 июня — Mossovetinfo.ru — 198 украинских беспилотника самолетного типа уничтожено над регионами России силами ПВО Минобороны ночью с 16 на 17 июня, сообщает Минобороны, в том числе - два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.



«В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.



Всего с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», говорится в сообщении Минобороны.



«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил в своем официальном аккаунте в телеграм в 3:17 мск С.Собянин.



В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.