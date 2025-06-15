Другие материалы
-
В России
17.06.2025, 08:12
198 украинских беспилотника самолетного типа уничтожено над регионами России ночью с 16 на 17 июня
16 июня — Mossovetinfo.ru — 198 украинских беспилотника самолетного типа уничтожено над регионами России силами ПВО М...
-
В России
15.06.2025, 21:09
Куда в ходе КРТ расселять граждан смогут сами решать власти городов федерального значения
15 июня — Mossovetinfo.ru — Власти трех городов федерального значения смогут сами решать куда в ходе комплексного ра...
-
В России
15.06.2025, 08:34
Шесть украинских беспилотников уничтожены ПВО над регионами России в ночь на 15 июня
15 июня — Mossovetinfo.ru — Шесть украинских беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО Минобороны России на...