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В России     17.06.2025 08:12

198 украинских беспилотника самолетного типа уничтожено над регионами России ночью с 16 на 17 июня

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Теги:  Минобороны  Собянин  БПЛА  беспилотники  Украина  СВО  ПВО 

16 июня — Mossovetinfo.ru — 198 украинских беспилотника самолетного типа уничтожено над регионами России силами ПВО Минобороны ночью с 16 на 17 июня, сообщает Минобороны, в том числе - два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.

Всего с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», говорится в сообщении Минобороны.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил в своем официальном аккаунте в телеграм в 3:17 мск С.Собянин.

В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.

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Теги: 
Минобороны  Собянин  БПЛА  беспилотники  Украина  СВО  ПВО 

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