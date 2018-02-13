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В России     13.02.2018 11:11

1,2 млрд рублей похищено в банках России с помощью вируса Cobalt Strike – ЦБ

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Теги:  Россия  банки  киберпреступность  хищения  вирус  Cobalt Strike 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Центробанк России (ЦБ) сообщил о похищении в 2017 году из банков России 1,156 млрд рублей с помощью вируса Cobalt Strike в ходе 11 успешных атак на банки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11»,— сообщил Скобелкин.

По его словам зампреда ЦБ, 8 из 11 пострадавших организаций обмениваются информацией с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ). ФинЦЕРТ направил предупреждения 400 организациям с указанием e-mail, с которых поступали письма хакеров.

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Теги: 
Россия  банки  киберпреступность  хищения  вирус  Cobalt Strike 

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