 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
В России     02.07.2026 07:59

2 июля: силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами - МО

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БПЛА  СВО  ПВО  Россия  Москва  регион  Минобороны 

2 ию3я — Mossovetinfo.ru — Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

Также в Минобороны России сообщили что Вооруженные силы России в ответ на украинские террористические атаки нанесли массированный удар, поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и области, инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БПЛА  СВО  ПВО  Россия  Москва  регион  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:59 В России 2 июля: силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами - МО

08:09 В России 419 украинских беспилотников в ночь на 30 июня сбили силы ПВО - МО

18:16 Власть Повысить эффективность распределения топлива поручил вице-премьер Правительства РФ

17:11 Мнения Путин: на прочность системы влияет «насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии»

16:58 Общество Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru