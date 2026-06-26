Другие материалы
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В России
02.07.2026, 07:59
2 июля: силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами - МО
2 ию3я — Mossovetinfo.ru — Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетног...
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В России
30.06.2026, 08:09
419 украинских беспилотников в ночь на 30 июня сбили силы ПВО - МО
30 июня — Mossovetinfo.ru — Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня 419...
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В России
26.06.2026, 09:12
МО РФ: 660 украинских БПЛА самолетного типа ночью 26 июня перехвачены и уничтожены ПВО
26 июня — Mossovetinfo.ru — Минобороны России утром 26 июня сообщило что «В течение ночи дежурными средствами ПВО пер...