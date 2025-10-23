 
Актуальные темы: переговоры
В России     27.10.2025 08:59

34 БПЛА, летевших на Москву, поражены дежурными средствами ПВО в ночь на 27 октября

27 октября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи над территорией Московского региона дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – , в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.

Всего над регионами России, по информации Минобороны, в ночь на 27 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе:
« — 47 – над территорией Брянской области,
— 42 – над территорией Калужской области,
— 40 – над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву,
— 32 – над территорией Тульской области,
— 10 – над территорией Курской области,
— 7 – над территорией Орловской области,
— 4 – над территорией Ростовской области,
— 4 – над территорией Воронежской области,
— 2 – над территорией Оренбургской области,
— 2 – над территорией Тамбовской области,
— 1 – над территорией Белгородской области,
— 1 – над территорией Липецкой области,
— 1 – над территорией Самарской области», - сообщило Минобороны России утром 27 октября 2025 года.

