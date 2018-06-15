15 июня. Mossovetinfo.ru – Цифровые двойники легендарного советского вратаря Льва Яшина появились во всех городах чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства страны.



Теперь болельщики с помощью приложения Histars смогут сфотографироваться с 3D-двойником рядом со всеми 12 стадионами ЧМ-2018 в 11 городах страны.



Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля. В Москве игры принимают «Лужники» и стадион «Спартак».