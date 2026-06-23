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В России     30.06.2026 08:09

419 украинских беспилотников в ночь на 30 июня сбили силы ПВО - МО

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Теги:  БПЛА  СВО  ПВО  Россия  Москва  регион  Минобороны  Собянин 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня 419 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

БПЛА уничтожались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина в его информационных каналах за этот период системой ПВО Минобороны сбиты 55 беспилотников, летевших на Москву.

Также в 8:02 мск 30 июня Собянин сообщил, что системой ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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Карта места

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Теги: 
БПЛА  СВО  ПВО  Россия  Москва  регион  Минобороны  Собянин 

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