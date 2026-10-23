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В России     15.11.2026 10:08

533 украинских БПЛА в течение ночи перехвачены и уничтожены над регионами РФ

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Теги:  Минобороны  ПВО  БПЛА  атаки  отражение  инфраструктура 

5 ноября — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи 533 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 ноября текущего года до 08:00 мск 15 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - отмечено в сообщении.

Также минувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ, - сообщили в Минобороны РФ.

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Теги: 
Минобороны  ПВО  БПЛА  атаки  отражение  инфраструктура 

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