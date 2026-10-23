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В России
15.11.2026, 10:08
533 украинских БПЛА в течение ночи перехвачены и уничтожены над регионами РФ
5 ноября — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи 533 украински...
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В России
27.10.2026, 08:09
ВС РФ с 04:00 мск прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины
27 октября — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы России с 04:00 мск 27 октября прекратили огонь на херсонском направлени...
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В России
23.10.2026, 11:15
Рособоронэкспорт презентует проект «Антидроновый купол»
23 октября — Mossovetinfo.ru — В ходе третьего саммита Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28–...