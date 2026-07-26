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В России     02.08.2026 08:48

635 украинских БПЛА самолетного типа ликвидированы ПВО в ночь на 2 августа, - Минобороны

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Теги:  ПВО  БПЛА  самолетного типа  сбиты  уничтожены  украинские  СВО  Минобороны  Собянин  Россия  Москва 

2 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 2 августа над российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны в своих официальных информационных каналах.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», - сообщило Минобороны утром 2 августа.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - сообщил минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне Собянин сообщил, что в июле в сторону Московского региона летели 6225 беспилотников и 780 БПЛА из них были нейтрализованы на подлете к Москве.

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Теги: 
ПВО  БПЛА  самолетного типа  сбиты  уничтожены  украинские  СВО  Минобороны  Собянин  Россия  Москва 

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