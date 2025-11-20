 
Актуальные темы: переговоры
В России     01.12.2025 12:13

Безвизовый режим для граждан Китая с гостевым или деловым визитом введен с 1 декабря

1 декабря — Mossovetinfo.ru — В понедельник Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Указ президента №872 от 1 декабря 2025 года опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу со дня подписания.

В соответствии с часть 1 статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерации постановляю: 1. Установить, что до 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики в праве осуществлять в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию Российской Федерации и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина Китайской Народной Республики, - говорится в указе №872 от 1 декабря 2025 года.

Введение безвизового режима для китайских граждан, по мнению экспертов, приведет к кратному, 1,5 -3 раза) росту турпотока в Россию, и в первую очередь в приграничных регионах.

С 15 сентября 2025 года россияне могут посещать Китай без визы в деловых, туристических и иных целях.

