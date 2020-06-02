2 июня. Mossovetinfo.ru – За первый день выплат пособий на детей от 3 до 16 дет, их получили более 10,2 миллиона российских семей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Получены выплаты на 14,6 миллиона детей, что составляет более половины тех, кто имеет право на данную меру социальной поддержки.
В ПФР сообщили, что первые выплаты получили семьи, которые подали заявления на получение выплат до 22 мая включительно. Те, кто подал заявления в период с 23 мая по 25 мая, получат деньги 2 июня.
О своем решении ввести дополнительные выплаты семьям с детьми в условиях распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к россиянам в 11 мая.
Для оформления выплаты Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило специальный онлайн-сервис.
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