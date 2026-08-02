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В России
08.08.2026, 08:39
ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА
8 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ и акваторие...
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В России
07.08.2026, 12:46
Более 200 000 беспилотников ВСУ с начала спецоперации сбили ВС РФ - Минобороны
7 августа — Mossovetinfo.ru — Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили более 200 т...
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В России
02.08.2026, 08:48
635 украинских БПЛА самолетного типа ликвидированы ПВО в ночь на 2 августа, - Минобороны
2 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 2 августа над российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачены и у...