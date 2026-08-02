 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
В России     07.08.2026 12:46

Более 200 000 беспилотников ВСУ с начала спецоперации сбили ВС РФ - Минобороны

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  СВО  ВСУ  Украина  БПЛА  техника  сводка  уничтожены 

7 августа — Mossovetinfo.ru — Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили более 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 200 093 беспилотных летательных аппарата, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 076 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 607 единиц специальной военной автомобильной техники», - говорится в сообщении.

Силы ПВО за неделю уничтожили 91 управляемую авиационную бомбу, 11 реактивных снарядов HIMARS и 6575 беспилотников ВСУ, также сообщило Минобороны России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  СВО  ВСУ  Украина  БПЛА  техника  сводка  уничтожены 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:39 В России ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА

12:46 В России Более 200 000 беспилотников ВСУ с начала спецоперации сбили ВС РФ - Минобороны

12:28 Город (Москва и область) В Москва-Сити ФСБ и МВД пресекли деятельность 9 мошеннических криптообменников

11:27 Общество Пакет законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания подписан президентом

14:13 В мире В Пентагоне просят солдат предлагать «креативные и нестандартные» идеи для наказания Ирана

Актуальные материалы

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

09:12 Происшествия ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

12:13 Город (Москва и область) Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд

09:55 В мире Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

21:28 Общество Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru