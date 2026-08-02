Более 200 000 беспилотников ВСУ с начала спецоперации сбили ВС РФ - Минобороны

7 августа — Mossovetinfo.ru — Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили более 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 200 093 беспилотных летательных аппарата, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 076 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 607 единиц специальной военной автомобильной техники», - говорится в сообщении.



Силы ПВО за неделю уничтожили 91 управляемую авиационную бомбу, 11 реактивных снарядов HIMARS и 6575 беспилотников ВСУ, также сообщило Минобороны России.