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В России     02.10.2026 15:14

Четыре российских НПЗ за ночь подверглись атакам БПЛА – вице-премьер Новак

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Теги:  Россия  НПЗ  атаки  защита  Новак  СВО. ВСУ 

2 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 2 октября четыре российских НПЗ подверглись атаке ВСУ, все атаки отразили, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации. По его словам, усиление защиты позволило отразить атаки, возможный ущерб оценивают на одном предприятии.

«Ситуация, как я хотел бы отметить, остается достаточно напряженной, вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, мы фактически отбили все.
Технологическое оборудование не пострадало, на одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», - сказал Новак.

По словам вице-премьера, ущерб от постоянных налетов беспилотников ВСУ на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.

Также отмечено что компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак, и что российский рынок дизельного топлива сейчас сбалансирован - на российском рынке не отмечается нехватка дизельного топлива, оно поставляется в необходимом объеме.

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Теги: 
Россия  НПЗ  атаки  защита  Новак  СВО. ВСУ 

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