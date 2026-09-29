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В России
02.10.2026, 15:14
Четыре российских НПЗ за ночь подверглись атакам БПЛА – вице-премьер Новак
2 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 2 октября четыре российских НПЗ подверглись атаке ВСУ, все атаки отразили, соо...
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В России
01.10.2026, 12:09
Дополнительный эшелон ПВО на предельно малых высотах создали в России
1 октября — Mossovetinfo.ru — В системе российской противовоздушной обороны (ПВО) создали дополнительный эшелон при...
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В России
29.09.2026, 09:01
В августе 2026 года банки выдали россиянам 115,22 тыс. автокредитов - ОКБ
29 сентября — Mossovetinfo.ru — По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), предоставившего итоги автокредитован...