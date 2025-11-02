ФСБ предотвратила угон Украиной МиГ-31 с ракетой «Кинжал» для провокации в Европе «под чужим флагом»

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону за границу истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал» с последующим направлением этого самолета с ракетой на крупнейшею в юго-восточной Европе авиабазу НАТО, - сообщается на сайте ФСБ.



В сообщении подчеркивается, что «принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны».



ФСБ сообщила, что вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал».



«С целью угона воздушного корабля, сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских лётчиков, обещая им выплатить 3 миллиона долларов США. В последующем спецслужба планировала направить самолёт с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в г. Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», - отмечается в сообщении ФСБ.