Другие материалы
В России
11.11.2025, 09:22
ФСБ предотвратила угон Украиной МиГ-31 с ракетой «Кинжал» для провокации в Европе «под чужим флагом»
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону ...
В России
10.11.2025, 11:54
«Дом.РФ» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже
10 ноября — Mossovetinfo.ru — ПАО «ДОМ.РФ» официально объявило о планах проведения IPO на «Московской бирже», госкомпа...
В России
02.11.2025, 09:49
В оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости, заявил ТАСС Песков
2 ноября — Mossovetinfo.ru — Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональд...