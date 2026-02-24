4 марта — Mossovetinfo.ru —Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии об итогах работы следственных органов ведомства в 2025 году и задачах на 2026 год, на которой, в том числе призвал к усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета
.
Сообщается, что в истекшем году передано в суды 14 200 уголовных дел о коррупционных посягательствах, что почти на четверть больше, чем годом ранее, из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Председатель СК России подчеркнул: «Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества».
Одним из важных направлений работы ведомства продолжает являться противодействие преступности мигрантов. А.И. Бастрыкин подчеркнул: «Ситуация в миграционной среде по-прежнему остается острой, вызывая рост гражданского недовольства и эскалацию межнациональных и межрелигиозных конфликтов, требуя эффективного усиления законодательных, правоохранительных и контрольных мер».
На коллегии отмечено, что в 2025 году следователями СК России передано в суд 2 948 дел в отношении 3177 иностранных граждан.
Всего в минувшем году в суды направлено 93 027 уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых. На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 миллиардов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество подследственных на сумму 196,5 миллиардов рублей.
В 2025 году расследовано 6716 преступлений прошлых лет. Раскрыто 650 убийств, 259 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 381 насильственное половое преступление.
Решительно пресекались экстремистские и террористические угрозы: следственными органами направлено в суд 1031 уголовное дело о преступлениях террористического характера в отношении 1326 лиц, в том числе 72 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма. По фактам экстремистских проявлений направлено в суд 833 уголовных дела. К ответственности привлечено 1132 лица, совершивших преступления такого рода.
Также накануне стало известно, что суды удовлетворили в полном объеме исковые требования прокуратуры и на миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского
. Решение судов обращено к немедленному исполнению.