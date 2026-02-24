 
Актуальные темы: переговоры
В России     04.03.2026 07:10

К усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам призвал Бастрыкин на коллегии

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Бастрыкин  Следственный комитет  коллегия  итоги  коррупция  мигранты 

4 марта — Mossovetinfo.ru —Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии об итогах работы следственных органов ведомства в 2025 году и задачах на 2026 год, на которой, в том  числе призвал к усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам. Об этом  сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что в истекшем году передано в суды 14 200 уголовных дел о коррупционных посягательствах, что почти на четверть больше, чем годом ранее, из них 555 –  это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Председатель СК России подчеркнул: «Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества».

Одним из важных направлений работы ведомства продолжает являться противодействие преступности мигрантов. А.И. Бастрыкин подчеркнул: «Ситуация в миграционной среде по-прежнему остается острой, вызывая рост гражданского недовольства и эскалацию межнациональных и межрелигиозных конфликтов, требуя эффективного усиления законодательных, правоохранительных и контрольных мер».

На коллегии  отмечено, что в 2025 году следователями СК России передано в суд 2 948 дел в отношении 3177 иностранных граждан. 

Всего в минувшем году в суды направлено 93 027 уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых. На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 миллиардов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество подследственных на сумму 196,5 миллиардов рублей.

В 2025 году расследовано 6716 преступлений прошлых лет. Раскрыто 650 убийств, 259 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 381 насильственное половое преступление.

Решительно пресекались экстремистские и террористические угрозы: следственными органами направлено в суд 1031 уголовное дело о преступлениях террористического характера в отношении 1326 лиц, в том числе 72 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма. По фактам экстремистских проявлений направлено в суд 833 уголовных дела. К ответственности привлечено 1132 лица, совершивших преступления такого рода.

Также накануне стало известно, что суды удовлетворили в полном объеме исковые требования прокуратуры и на миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского. Решение судов обращено к немедленному исполнению.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Бастрыкин  Следственный комитет  коллегия  итоги  коррупция  мигранты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:10 В России К усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам призвал Бастрыкин на коллегии

21:37 Город (Москва и область) На миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского - Ъ

07:03 Другое Госсекретарь Марко Рубио заявил что по Ирану «самые тяжелые удары еще впереди»

20:48 Город (Москва и область) Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии прямого подключения к иностранным серверам

16:09 В мире Путин провел телефонные разговоры с главами ОАЭ и Катара

Актуальные материалы

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru