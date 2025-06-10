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В России     15.06.2025 21:09

Куда в ходе КРТ расселять граждан смогут сами решать власти городов федерального значения

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Теги:  КРТ  комплексное развитие территорий  жилье  переселение  расселение  Миронов  Сергей Миронов  Хованская  Госдума  Правительство России  права граждан  Путин 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Власти трех городов федерального значения смогут сами решать куда в ходе комплексного развития территорий (КРТ) расселять граждан. Такое право властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя принятым законом предоставила Госдума, одобрившая накануне Дня России во втором чтении соответствующий законопроект? - сообщил в своем официальном телеграм-канале председатель партии, руководитель фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов.

«Наша фракция «Справедливая Россия – За правду» голосовала против новых поправок о комплексном развитии территорий. Так же как в свое время мы единственные выступали против самого закона о КРТ», - отметил Сергей Миронов.

«Будем внимательно следить и за соблюдением прав жителей, и за ходом «эксперимента». Сделаем все, чтобы не допустить его расширения на другие регионы», также сообщил Миронов.

Депутат Госдумы Галина Хованская (Справедливая Россия) на заседании Госдумы сказала, что «даже в официальном отзыве правительства» норма о том, что городам федерального значения даётся право устанавливать свои границы расселения «подвергается сомнению», поскольку «это может нарушить права граждан».

Программа КРТ, как и программа реновации, допускает снос неаварийных многоквартирных домов с высокой степенью износа, но может «комплексно» позволять сносить целые кварталы, микрорайоны, неопределенные большие массивы жилых и нежилых строений.

Ранее в законе о КРТ предусматривалось, что собственникам жилых помещений в многоквартирных домах взамен освобождаемых в рамках КРТ квартир предоставляется равнозначное жилье в том же поселении, городском округе. На пленарном заседании Госдумы 11 июня большинством «избранников народа» поддержана норма, что «Нормативным правовым актом субъекта РФ - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя могут быть предусмотрены требования к местоположению многоквартирного дома, в котором собственнику предоставляется жилое помещение».

Напомним, что закон о гарантиях при реализации программы реновации был принят Госдумой 14 июня 2017 года. Программа реновации была запущена в Москве в 2017 году и рассчитана до 2032 года. 15.06.2017 года проходила «прямая линия» Владимира Путина на которой Президент сказал о программе реновации в Москве, что ему важно, чтобы не были нарушены права граждан.

«Мне важно, как москвичи к этому относятся. Важно, чтобы права граждан не были нарушены, прежде всего право собственности. Очень важно, как будет реализована программа. Руководство Москвы мне говорит, что все предусмотрели, что дома будут построены в шаговой доступности от снесенных домов. Но мы знаем, как бывает на практике.
Речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10-15 лет превратится в аварийное жилье. Если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить и люди начнут страдать. Все будет делаться в рамках принятого закона и с учетом интересов конкретных людей.
Втаскивать насильно людей в эту программу нельзя, но там, где большинство высказались "за", мы должны уважать их мнение», - сказал Путин.

В октябре 2024 года власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной.

17 декабря 2024 года Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который разрешает в рамках программы реновации в Москве предоставлять равнозначное жилье в другом районе города, включать в программу дома без проведения общих собраний, исключать дома, прекращать уже заключенные Фондом реновации обязательства в связи с новой статьей «Договор о развитии территории в целях реализации программы реновации и (или) решения о реновации».

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Теги: 
КРТ  комплексное развитие территорий  жилье  переселение  расселение  Миронов  Сергей Миронов  Хованская  Госдума  Правительство России  права граждан  Путин 

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