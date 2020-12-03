Минцифра на портале госуслуг запустила механизм согласия на информирование о мерах соцподдержки

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг механизм получения согласий граждан на проактивное информирование о мерах социальной направленности. Это первый шаг к проактивному назначению полагающихся выплат. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе Минцифры России.



"Это первый шаг к проактивному назначению полагающихся выплат", - подчеркнули в пресс-службе Минцифры.



"Сейчас для получения информации о полагающихся пособиях и льготах россиянам приходится самостоятельно разбираться с федеральными и региональными правилами оказания тех или иных услуг. Текущая ситуация не соответствует основным принципам цифровизации и «невидимого государства», когда услуги оказываются проактивно, без личных визитов, вся необходимая информация доступна в одном месте", - отметили в Минцифре.



Отмечается, что на стартовом этапе пользователям Госуслуг, выразившим согласие на проактивное информирование через «Личный кабинет» на портале, в некоторых случаях также будет направляться анкета для уточнения деталей, связанных с получением выплат вторым родителем, опекуном и пр. С развитием цифровизации государство будет постепенно получать всю необходимую информацию самостоятельно и потребность в такой уточняющей анкете пропадет.