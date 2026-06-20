09:52 Мнения В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом
09:39 Происшествия Обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах предъявлено подростку в Подмосковье
09:12 В России МО РФ: 660 украинских БПЛА самолетного типа ночью 26 июня перехвачены и уничтожены ПВО25 Июня
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Минцифры России заявило, что считает это решение об удалении приложений VK из App Store политически мотивированным
На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тыс. подписчиков
Собянин: уничтожены 47 БПЛА, летевших на Москву
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение
Задержанный разместил в телеграм-каналах публикации одобряющие действия украинских террористических организаций
СК: преступления, совершенные на объектах транспортной инфраструктуры, влекут тяжкие последствия
Около семи утра режим воздушной тревоги вновь объявили в Севастополе, также - в Сочи
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09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ
15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ