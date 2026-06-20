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26 Июня

09:52 Мнения В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом

09:39 Происшествия Обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах предъявлено подростку в Подмосковье

09:12 В России МО РФ: 660 украинских БПЛА самолетного типа ночью 26 июня перехвачены и уничтожены ПВО

25 Июня

05:59 Происшествия Число жертв землетрясения в Венесуэле может превысить десятки тысяч

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09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

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