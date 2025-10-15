 
Актуальные темы: переговоры
В России     20.10.2025 09:20

Мониторинг цен на рыбную продукцию в России будет вестись на основе биржевых данных

20 октября — Mossovetinfo.ru — Правительство России включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведётся на основе биржевых данных. Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Постановление об этом подписано, - сообщает пресс-служба Правительства России..

Решение даст возможность отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара и будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке, отмечается в сообщении.

Речь идёт об основных промысловых видах рыб (минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия) и лососевых (горбуша, кета и нерка).

Вылов рыбы в дальневосточном бассейне к концу сентября приблизился к уровню аналогичного периода 2024 года, положительная динамика отмечается по всем основным промысловым видам рыб. Объем добычи тихоокеанских лососей почти в полтора раза превысил показатель такого же периода прошлого года, сообщается в докладе «Региональная экономика» Банка РФ. В докладе отмечается, что «однако объемы добычи все равно ожидаются на четверть ниже сопоставимого нечетного 2023 года».

Россия  цены  рыба  мониторинг 

