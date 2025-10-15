Другие материалы
-
В России
20.10.2025, 09:20
Мониторинг цен на рыбную продукцию в России будет вестись на основе биржевых данных
20 октября — Mossovetinfo.ru — Правительство России включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на ...
-
В России
19.10.2025, 18:30
Публикации о взломе мессенджера Max сфабрикованы - Минцифры РФ
19 октября — Mossovetinfo.ru — Минцифры РФ провело проверку информации о якобы утечке личных данных пользователей н...
-
В России
15.10.2025, 23:23
Указ о праздновании 90-летия со дня рождения Лужкова в 2026 году подписал Путин
15 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году праздничных меро...