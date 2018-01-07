Москва получит 997 млн руб федеральных субсидий на лечение отдельных категорий граждан

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Город Москва получит в 2018 году 997403,5 тыс.рублей для оказания соцпомощи отдельным категориям граждан на лечение и отдых.



В опубликованном постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2978-р указано, что данные субвенции предоставляются на «осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно».



Всего данным Постановлением аналогичные субвенции предоставлены шести регионам на общую сумму 1534198,7 тыс. рублей.