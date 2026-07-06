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В России
08.07.2026, 08:50
Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК в Киеве – Минобороны
8 июля — Mossovetinfo.ru — Минобороны России в своих официальных информационных каналах сообщило, что минувшей ночь...
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В России
07.07.2026, 08:28
Собянин: 36 вражеских БПЛА уничтожено ночью на подлёте к Москве
7 июля — Mossovetinfo.ru — С вечера и ночью на 7 июля более 430 БПЛА летело в направлении Московского региона, их больша...
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В России
06.07.2026, 09:08
В течение ночи на 6 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских БПЛА самолетного типа - МО
6 июля — Mossovetinfo.ru — В течение ночи на 6 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских БПЛА самоле...