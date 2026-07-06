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В России     08.07.2026 08:50

Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК в Киеве – Минобороны

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Теги:  Минобороны  СВО  Украина  Киев  удар  поражение  БПЛА 

8 июля — Mossovetinfo.ru — Минобороны России в своих официальных информационных каналах сообщило, что минувшей ночью был нанесен групповой ответный удар высокоточным оружием по объектам ВПК в Киеве.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара поражены:

— промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго»;

— цех по сборке БПЛА большой и средней дальности» - сообщило Минобороны.

Также Минобороны РФ в среду сообщило, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских БПЛА над Россией.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», - указано в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  СВО  Украина  Киев  удар  поражение  БПЛА 

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