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В России     12.10.2020 10:48

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России

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Теги:  коронавирус  статистика 

12 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 13 592 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 3 793 человека, скончались в результате заболевания 125 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве - 4 395 человек. Днем ранее в России был установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки - было выявлено 13 634 случая заболевания.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев заболевания коронавирусом. 1 024 235 пациентов выздоровели, 22 722 человека скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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