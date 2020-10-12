12 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 13 592 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 3 793 человека, скончались в результате заболевания 125 человек.



Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве - 4 395 человек. Днем ранее в России был установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки - было выявлено 13 634 случая заболевания.



Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев заболевания коронавирусом. 1 024 235 пациентов выздоровели, 22 722 человека скончались.