В России     17.11.2025 10:22

От введения технологического сбора допдоходы составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.

17 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект из бюджетного пакета, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. В числе прочих комитет одобрил поправку, которая вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор. Как ранее пояснили в Минфине РФ,, доходы в федеральный бюджет России от технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 гг.

Технологический сбор — затронет 90% всего оборудования на российском рынке и составит от 3% до 5% от стоимости техники, что приведет рост цен от 4% до 6%, отмечают власти и эксперты.

Законопроекты из бюджетного пакета буду рассмотрены Госдумой на заседании 18 ноября.

Председателя партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителя фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов «внимательно ознакомившись с порядком технологического сбора, подготовленным Минпромторгом» в своем телеграм-канале отмечает необходимость дополнительно проработать льготные режимы для социально значимых товаров.
«Важно, чтобы новая конструкция не обернулась дополнительной нагрузкой для граждан и малого бизнеса. Для этого необходимо как минимум установить переходный период и принимать меры поэтапно. Дополнительно проработать льготные режимы для социально значимых товаров, учебного и медицинского оборудования, критических комплектующих для отечественного производства», - написал С.Миронов.

«Любые изменения нужно проводить в соответствии с принципами социальной справедливости!», - подчеркнул Миронов.

Также Правительство РФ предлагает заметно увеличить штрафы по трем десяткам экономических преступлений — проект изменений в Уголовный кодекс внесен в Госдуму.

