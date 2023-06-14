Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года

16 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве, —сообщил в пятницу на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.



"Все российские федерации заинтересованы в проведении игр дружбы на самом высоком уровне. Подготовка уже началась, прорабатывается программа соревнований, планируется участие сильнейших спортсменов мира», — также сообщил Филиппов.