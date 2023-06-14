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В России
16.06.2023, 17:01
Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года
16 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр ...
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В России
16.06.2023, 11:19
Встреча Путина с африканскими лидерами, работающими в пятницу в Киеве, - запланирована на субботу
16 июня — Mossovetinfo.ru — В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге состоится встреча с африканскими лидерами в которой,...
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В России
14.06.2023, 13:03
Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера
14 июня — Mossovetinfo.ru — Подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвыч...