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В России     16.06.2023 17:01

Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года

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Теги:  спорт  летние Всемирные игры дружбы  Москва  сентябрь 2024 года  Путин  Филиппов 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве, —сообщил в пятницу на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

"Все российские федерации заинтересованы в проведении игр дружбы на самом высоком уровне. Подготовка уже началась, прорабатывается программа соревнований, планируется участие сильнейших спортсменов мира», — также сообщил Филиппов.

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Карта места

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Теги: 
спорт  летние Всемирные игры дружбы  Москва  сентябрь 2024 года  Путин  Филиппов 

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