План по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года утвердило Правительство

22 декабря — Mossovetinfo.ru — Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Распоряжение от 20 декабря 2025 года №3933-р опубликовано на сайте Правительства.

Реализация мероприятий позволит добиться устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего возраста, а также обеспечить таким гражданам активное долголетие.

Работа в рамках плана будет идти по шести направлениям:
- укреплению в обществе ценности многопоколенной семьи, уважительного отношения к старшему поколению;
- решение задач по охране здоровья граждан старшего поколения, профилактике заболеваний и факторов риска их развития, повышению доступности медицинской помощи для таких людей, в том числе на дому, задач по внедрению новых методов диагностики и лечения у них заболеваний, улучшению лекарственного обеспечения, продлению активного здорового долголетия;
- создание условий для реализации личностного потенциала граждан старшего поколения и расширения их участия в жизни общества;
- развитию социальных услуг для граждан старшего поколения;
- повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения;
- развитию инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни пожилых людей.

Отмечается, что План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения стал результатом совместной работы Правительства, общественных организаций и экспертов.

Во вступительном слове на оперативном совещании с вице-премьерами, 22 декабря 2025 года по вопросу об утверждении плана Михаил Мишустин отметил что важно, чтобы люди так называемого серебряного возраста имели широкие возможности участвовать в жизни общества и получали всестороннюю поддержку во всех жизненных ситуациях.

