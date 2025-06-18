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В России     20.06.2025 08:14

Порядка 10 млрд руб в месяц выделяется на помощь жителям курского приграничья

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Теги:  Курская область  жилье  утрата  СВО  Путин  поручение  выплаты 

20 июня — Mossovetinfo.ru — Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жителям приграничных территорий Курской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на слова врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Могу сказать, что приблизительно ежемесячно федеральный бюджет выделяет средства на помощь и поддержку жителей порядка десяти миллиардов рублей. Это и выплаты 65 тысяч рублей, которые получают у нас свыше 114 тысяч (человек - ред.), это сертификаты на жилье взамен утраченного, это компенсация аренды жилья 20-40 тысяч, это компенсация двух третей за простой работникам, работодателям. Это другие выплаты, которые есть, - сообщил Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какой объем средств выделяется региону для поддержки жителей приграничных населенных пунктов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

20 мая Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Курскую область, дал поручение сохранять выплату в размере 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Ранее, 19 февраля, Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. Также на совещании, где было дано это поручение, Путин уточнил, что право на получение ежемесячной доп. помощи имеют 112 620 человек и что эти дополнительные выплаты должны получать все граждане данной категории, в том числе это и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети.

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Теги: 
Курская область  жилье  утрата  СВО  Путин  поручение  выплаты 

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