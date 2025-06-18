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20.06.2025, 08:14
Порядка 10 млрд руб в месяц выделяется на помощь жителям курского приграничья
20 июня — Mossovetinfo.ru — Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жит...
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В России
19.06.2025, 06:04
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но на итоговом документе должна быть легитимная подпись
19 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Вл...
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18.06.2025, 09:37
В мае на 60% сократилось количество и объем выдач ипотеки - ОКБ
18 июня — Mossovetinfo.ru — Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2025 года. За ...