20 июня — Mossovetinfo.ru — Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жит...

19 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Вл...

18 июня — Mossovetinfo.ru — Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2025 года. За ...