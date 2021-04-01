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В России     01.04.2021 09:26

Правила записи детей в первый класс изменились в России с 1 апреля

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Теги:  школа  первый класс  поступление  заявление  правила 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — С 1 апреля в России изменились правила записи детей в первый класс, сообщается на официальном сайте министерства просвещения РФ.

Запись детей в первый класс теперь будет проходить в два этапа. Первый этап начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня. На этом этапе заявления о приеме детей в первый класс могут подать родители детей, имеющих преимущественное или первоочередное право на зачисление в школы и детей, которые живут на закрепленной за школой территорией (то есть в том же районе, где находится школа).

При этом, право внеочередного зачисления (для детей прокуроров, следователей и судей), действует только в школах, в которых есть интернаты.

Второй этап подачи заявлений стартует 6 июля и закончится не позднее 5 сентября. На этом этапе подавать заявления о приеме ребенка в первый класс можно в школы, расположенные в других районах.

Все заявления, поданные на первом этапе, должны быть удовлетворены, мест в школах должно хватить на всех. Заявления, поданные на втором этапе, могут быть удовлетворены при наличии свободных мест. При этом, если мест в школе нет, местные образовательные органы должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

При этом, запрещается отказывать в приеме детям, у которых старшие брат или сестра уже учатся в конкретной школе. Это условие действует, если дети живут в одной семье и имеют одно место жительства.

Подать заявление на прием в первый класс можно лично, по почте, по электронной почте, через официальный сайт школы, с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

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Теги: 
школа  первый класс  поступление  заявление  правила 

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