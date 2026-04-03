Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сроках давности по спорам о приватизации

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сроках давности по спорам о приватизации. Предлагаемые законопроектам сроки давности не будут действовать в ряде случаев, в том числе при антикоррупционных исках, делах, связанных с антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством. Документ N1208563-8 размещен в электронной базе данных законопроектов Госдумы.

Согласно предлагаемым дополнением в статью 217 Гражданского кодекса нового пункта, к искам о последствиях нарушений при приватизации будут применяться общие сроки исковой давности - три года с момента выявления нарушения. Также для указанных сделок срок давности ни при каких обстоятельствах не может превышать 10 лет со дня нарушения права. По истечении этого срока суд обязан отказать в иске об истребовании приватизированного имущества в пользу государства.

Указанные сроки давности не будут применяться и затрагивать дела при антикоррупционных исках и дела связанные с антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством, а также споров о нарушениях правил иностранных инвестиций в стратегические общества, предприятия.

Напомним, в середине января 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации. Поручение президента должно было быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 года.

