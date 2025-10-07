Публикации о взломе мессенджера Max сфабрикованы - Минцифры РФ

19 октября — Mossovetinfo.ru — Минцифры РФ провело проверку информации о якобы утечке личных данных пользователей национального мессенджера Max и пришло к выводу, что публикации об этом были сфабрикованы. Об этом сообщило ведомство в своем канале в Max.



"Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей Госуслуг надежно защищены.



Также эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX. Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал, — добавили в пресс-службе платформы.