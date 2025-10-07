Другие материалы
-
В России
19.10.2025, 18:30
Публикации о взломе мессенджера Max сфабрикованы - Минцифры РФ
19 октября — Mossovetinfo.ru — Минцифры РФ провело проверку информации о якобы утечке личных данных пользователей н...
-
В России
15.10.2025, 23:23
Указ о праздновании 90-летия со дня рождения Лужкова в 2026 году подписал Путин
15 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году праздничных меро...
-
В России
07.10.2025, 09:11
В ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника
7 октября — Mossovetinfo.ru — С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинс...