13 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 878-й годовщины основания Москвы, сообщает пресс-служба Кремля. Также выступая по случаю Дня города Москвы в «Зарядье» Путин поздравил москвичей и «всех, кто искренне любит нашу столицу, считает её одним из лучших городов планеты».
Путин сказал, что Москва «олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации».
«Для миллионов людей она (Москва – ред.) олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации. Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями, сегодня он является флагманом поступательного, уверенного движения вперёд всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы», - сказал президент.
«Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперёд», - отметил Путин.
Президент также заявил, что события, происходящие в столице России, касаются всей страны и отметил «роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития».
Президент особо отметил возведённый в Москве Национальный космический центр, отметил большой вклад столицы в развитие отечественной космической отрасли, который также имеет федеральные масштабы.
«Это нам знаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере», - сказа Путин.
Также Путин поблагодарил «москвичей за вклад в нашу общую справедливую, праведную борьбу».
«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества. Именно воля и энергия людей позволяют столице достойно конкурировать с крупнейшими городами мира, создавать технологии XXI века, преображать город, столичные улицы и кварталы, успешно решать социальные задачи.
Убеждён, что у Москвы есть все возможности выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное, последовательное и долгосрочное развитие. Убеждён, именно так и будет», - сказал президент России.
Подробнее материал Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города – на сайте Кремля
Фото- сайт Кремля: Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Фото: Станислав Красильников, РИА «Новости»