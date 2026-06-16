 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
В России     23.06.2026 15:36

Путин: на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Кремль  военные  выпускники  встреча 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Западные страны перестали скрывать подготовку к войне с Россией и продолжают наращивать военные расходы, также страны блока НАТО активно увеличивают финансирование наступательных вооружений. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений, - сообщает сайт Кремля.

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооружённым путём, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты.

При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал Путин.

Также выступая президент особо отметил, что «с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений», «налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями»,

«Главная составляющая успеха в специальной военной операции – это воинские коллективы, а его руководящей и направляющей силой были и остаются офицеры. Как ёмко выразился когда-то Пётр I об армии, в ней «всякий офицер – как душа в теле человека», - также сказал Президент, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца где прошла встреча с выпускниками военных образовательных организаций высшего образования Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Владимир Путин по окончании торжественного мероприятия в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца пообщался в неформальной обстановке с выпускниками военных вузов.
Фото: сайт Кремля


x

Карта места

Array

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Кремль  военные  выпускники  встреча 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:12 Происшествия Севастополь «временно остался без электроснабжения» после ударов ВСУ

15:36 В России Путин: на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией

20:28 Происшествия Пять человек погибли в результате «ракетной атаки» по Воронежу 22 июня

19:59 Общество В Москве открыли «Музей памяти»

06:47 Город (Москва и область) 59 беспилотников на подлете к Москве сбили силы ПВО в ночь на 22 июня

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru