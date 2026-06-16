Путин: на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией

23 июня — Mossovetinfo.ru — Западные страны перестали скрывать подготовку к войне с Россией и продолжают наращивать военные расходы, также страны блока НАТО активно увеличивают финансирование наступательных вооружений. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений, - сообщает сайт Кремля.



«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооружённым путём, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты.



При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал Путин.



Также выступая президент особо отметил, что «с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений», «налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями»,



«Главная составляющая успеха в специальной военной операции – это воинские коллективы, а его руководящей и направляющей силой были и остаются офицеры. Как ёмко выразился когда-то Пётр I об армии, в ней «всякий офицер – как душа в теле человека», - также сказал Президент, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца где прошла встреча с выпускниками военных образовательных организаций высшего образования Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.



Владимир Путин по окончании торжественного мероприятия в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца пообщался в неформальной обстановке с выпускниками военных вузов.

Фото: сайт Кремля