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В России     06.07.2025 09:52

Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» (посмертно)

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Теги:  Михаил Гудков  генерал-майор  дважды Герой РФ  Путин  указ  155-я отдельная бригада 

6  июля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин наградил Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» (посмертно).

Также Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова» 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты».

Документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Второго июля 2025 года генерал-майор Гудков погиб в Курской области. Минобороны РФ в среду сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.

Осенью 2023-го года указом президента России Гудкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали Золотая Звезда за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями.

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Теги: 
Михаил Гудков  генерал-майор  дважды Герой РФ  Путин  указ  155-я отдельная бригада 

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