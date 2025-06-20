Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» (посмертно)

6 июля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин наградил Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» (посмертно).



Также Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова» 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты».



Документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.



Второго июля 2025 года генерал-майор Гудков погиб в Курской области. Минобороны РФ в среду сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.



Осенью 2023-го года указом президента России Гудкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали Золотая Звезда за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями.

