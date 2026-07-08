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Путин: наши ВМС способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач
26 июля — Mossovetinfo.ru — 26 июля в День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Рос...
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16.07.2026, 15:18
Сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play
16 июля — Mossovetinfo.ru — Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play, заявила пресс-служба VK. ...
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08.07.2026, 08:50
Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК в Киеве – Минобороны
8 июля — Mossovetinfo.ru — Минобороны России в своих официальных информационных каналах сообщило, что минувшей ночь...