Путин: наши ВМС способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач

26 июля — Mossovetinfo.ru — 26 июля в День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин:

- поздравил матросов, старшин, мичманов и офицеров и их близких с праздником вас и ваших близких с праздником;

- провел в Санкт-Петербурге награждение военнослужащих Военно-Морского Флота государственными наградами Российской Федерации;

- провел в Санкт-Петербурге встречу с военнослужащими Военно-Морского Флота, - сообщает пресс-служба Кремля.



В поздравлении Путин отметил, что

«наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей.

И конечно, растёт профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки».



Также в День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых задачах.



На фото (сайт Кремля): торжественная встреча почётным караулом Верховного Главнокомандующего по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота.