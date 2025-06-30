7 июля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин своим указом 7 июля освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Также 7 июля Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра транспорта Российской Федерации. Путин намерен внести кандидатуру А.Никитина в Государственную Думу, сообщает пресс-служба президента.
СПРАВКА ИА МОССОВЕТ:
Р. Старовойт возглавил Минтранс 14 мая 2024 года. До этого Старовойт с сентября 2019 года по май 2024 года был губернатором Курской области.
Должность губернатора Курской области (в начале в качестве врио) с мая 2024 года по декабрь 2024 года занимал Алексей Смирнов, который с 16 марта 2021 года был первым заместителем губернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года — председателем Правительства Курской области.
5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и также назначил врио губернатора Хинштейна.
В середине апреля 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Накануне Президент России Владимир Путин встретился с Жанной Гудковой – вдовой заместителя главнокомандующего ВМФ, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова
. Президент передал ей второй знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда», которой её супруг был удостоен посмертно, сообщает пресс-служба президента.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России, генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
Фото встречи в Кремле Владимира Путина с Андреем Никитиным — сайт президента России