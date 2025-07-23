главное – это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное

и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле – вопросы безопасности России, но и той же Украины

в контексте общеевропейской безопасности

гуманитарный вопрос: это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине

Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного вообще без всяких временных ограничений мира

14 июня 2024 года Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа заявил