1 августа — Mossovetinfo.ru — Озвученные Президентом России год назад на встрече с руководством МИД российские условия для мира и прекращения боевых действий на Украине
, которые скорее можно назвать целями, «безусловно, остались прежними», сказал Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме 1 августа 2024 года. Стенограмму ответов Путина передает сайт Кремля
.
«Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России. До сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там всё ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное
.
Ну и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле – вопросы безопасности России, но и той же Украины
. Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности
. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем.
И гуманитарный вопрос: это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине
. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного вообще без всяких временных ограничений мира
», - сказал Путин, отвечая на вопрос «остались ли в силе те условия долгосрочного перемирия, которые Вы озвучили год назад?».
14 июня 2024 года Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа заявил
, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент, отметив, что при таких условиях Россия гарантирует безопасный и беспрепятственный отход украинских боевых соединений. Должны быть обеспечены права и свободы русскоязычных граждан на Украине, - также подчеркнул Путин. Также Путин, обращаясь к участникам встречи в МИДЕ, подчеркнул, что надо наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности.