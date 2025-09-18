Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества в целях безопасности РФ

1 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу со дня его официального опубликования, 30 сентября.



Указ подписан в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ и в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ О безопасности и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств.



Указ устанавливает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.



Указом Президента России № 693 от 30 сентября 2025 года установлено, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, может осуществляться с учетом следующих особенностей:

— определение рыночной стоимости имущества и подготовка соответствующего отчета в срок не более 10 рабочих дней со дня заключения договора;

— специальный порядок осуществления государственной регистрации, учета и перехода прав на имущество, в том числе сокращение их сроков.



Дополнительно указывается, что решением президента РФ могут быть установлены для реализации федерального имущества особенности применения законодательства РФ, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции.