Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ

19 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), сообщает сайт Кремля. Заседание прошло поздно вечером 18 февраля.



Особое внимание на заседании было уделено обсуждению рейтинга качества жизни, поддержке демографической повестки и инвестиционному развитию регионов России.



Владимир Путин выразил слова признательности команде АСИ и поблагодарил коллектив за работу в реализации общественно значимых событий.

«Один из ключевых инструментов измерения наших общих усилий — это национальный рейтинг качества жизни. По традиции на наблюдательном совете мы подводим итоги. Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов — лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости. Такие планы при участии агентства уже сформированы в 19 субъектах Федерации», — сказал Владимир Путин.



Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева попросила президента РФ Владимира Путина на заседании наблюдательного совета агентства дать поручение о разработке региональных дорожных карт для улучшения качества жизни граждан.



Также С.Чупшева в своем выступлении отметила, что в 2025 году на площадке комиссии Государственного совета по государственному и муниципальному управлению, которую возглавляет Сергей Семенович Собянин рассмотрели более 600 предложений от глав была обновлена методологию рейтинга, теперь метрики, синхронизированы с национальными целями и показателями эффективности глав регионов

«Всего в Рейтинге 12 направлений: образование, здоровье, работа, жилье, транспорт, досуг, безопасность, экология – всё, что важно для наших людей, для наших граждан. В общей сложности 149 показателей, это и статистические показатели, и геоаналитика, и что очень важно, это опросы самих людей», - отметила Чупшева.



Оценка собственной возможности обеспечить своего ребенка выросла на 40% в России, сообщила глава АСИ.



Перед началом заседания Владимир Путин в сопровождении ряда лиц осмотрел выставку, посвящённую результатам и перспективам реализации пяти национальных инициатив АСИ: социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.



Отметив ряд информации и экспонатов на выставке, президент России Владимир Путин поручил утвердить по каждому региону детальный план восстановления объектов культурного наследия, учитывающий их вовлечение в экономическую и культурную жизнь.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ.