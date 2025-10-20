Путин в приветствии съезду партии Справедливая Россия высоко оценил ее «многогранную деятельность» с избирателями

25 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин направил в адрес делегатов открывшегося 25 октября в Москве XV съезда партии "Справедливая Россия - За правду" приветствие, которое при открытии съезда зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Партия "Справедливая Россия - За правду" пользуется поддержкой значительной части избирателей и играет заметную роль в политической и общественной жизни страны, говорится в приветствии съезду Владимира Путина.



«На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни. Последовательно отстаивая базовые ценности социальной справедливости, ее представители трудятся в органах власти всех уровней", - отмечается в приветствии Путина.



"Ваша многогранная деятельность, стремление к активному, открытому диалогу с людьми, к конструктивному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями по ключевым проблемам социально-экономической повестки достойны глубокого признания", - отметил глава государства.



Также Сергей Кириенко на XV съезде сказал, что партия за весь прошедший период своей деятельности активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, защите человека труда, поддержке людей, верных долгу, национальное достоинство.

Так было все прошедшие годы, так происходит и сейчас, особенно в период специальной военной операции, - отметил Кириенко.



Кириенко подчеркнул, что у СРЗП есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы избирателей, для которых важны социальная справедливость и честность.



По данным мандатной комиссии на съезд зарегистрировались 192 делегата полномочия которых подтверждены.



Председатель партии, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов выступает на съезде с отчетным докладом. На съезде будет обсуждена предвыборная тактика и стратегия избирательной кампании 2026 года в Госдуму.