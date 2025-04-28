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В России     21.05.2025 09:44

Путин в рамках своего визита в Курскую область посетил в Курчатове строящуюся Курскую АЭС — 2

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Теги:  Курская область  Путин  визит  совещание  помощь  АЭС  Курчатов 

21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин накануне, в рамках своего визита в Курскую область, посетил в Курчатове строящуюся Курскую АЭС — 2, сообщает сайт Кремля.

«В городе Курчатове Владимир Путин провёл совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС — 2», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «в ходе рабочей поездки Президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном».

По информации СМИ, Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном указал «тем ведомствам, которые занимаются этой работой», что группировку разминирования в Курской области нужно увеличить, чтобы люди быстрее вернулись в свои дома.

Путин дал поручение сохранять выплату в размере 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Ранее, 19 февраля, Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. Также на совещании, где было дано это поручение, Путин уточнил, что право на получение ежемесячной доп. помощи имеют 112 620 человек и что эти дополнительные выплаты должны получать все граждане данной категории, в том числе это и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети.

Фото: сайт Кремля


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Теги: 
Курская область  Путин  визит  совещание  помощь  АЭС  Курчатов 

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