Другие материалы
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В России
21.05.2025, 09:44
Путин в рамках своего визита в Курскую область посетил в Курчатове строящуюся Курскую АЭС — 2
21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин накануне, в рамках своего визита в Курскую область, посети...
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В России
07.05.2025, 20:38
Си Цзиньпин призвал к поддержанию послевоенного порядка и защите международной справедливости
7 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Москву с государственным визитом в Россию и д...
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В России
28.04.2025, 16:09
По решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие
28 апреля — Mossovetinfo.ru — По решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемир...