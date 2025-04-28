21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин накануне, в рамках своего визита в Курскую область, посети...

7 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Москву с государственным визитом в Россию и д...