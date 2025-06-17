19 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности для подписания итоговых документов переговоров. Об этом , президент России Владимир Путин сказал в рамках участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума на встрече с руководителями международных информационных агентств, сообщает пресс-служба президента.

Встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе, чтобы «не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», - сказал Путин.

«Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», — подчеркнул Путин.

По украинской Конституции президент избирается на пять лет, «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», добавил Путин. Также он отметил, что при военном положении продлеваются полномочия только Верховной рады.

Также Путин подчеркнул, что на завершающем этапе переговоров «подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку! Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем».

Также Путин сказал, что Украине необходимо поспешить достичь договоренностей с Россией в Стамбуле, пока ситуация для Киева не стала еще хуже. «Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году - они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась, сейчас они такие, какие есть. Не будут договариваться - ситуация может быть еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть, надо садиться и договариваться», - сказал Президент России.

(СПРАВКА) Участники встречи с руководителями международных информационных агентствГУСМАН Михаил Соломонович – первый заместитель генерального директора Информационного телеграфного агентства России ТАСС, модератор встречи (Россия)Вугар Алигейдарович АЛИЕВ – председатель правления Национального информационного агентства Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) (Азербайджан)АКУЛОВИЧ Ирина Борисовна – генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА) (Белоруссия)Саймон РОБИНСОН – исполнительный редактор информационного агентства Reuters (Великобритания)ВУ Вьет Чанг – генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) (Вьетнам)Мартин РОМАНЧИК – руководитель службы новостей информационного агентства Deutsche Pressе-Agentur (Германия)Ахмад МУНИР – генеральный директор информационного агентства Antara (Индонезия)Хосе Мануэль САНС МИНГОТЕ – директор по международным связям информационного агентства EFE (Испания)Аскар Муратович ДЖАЛДИНОВ – заместитель директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан (Казахстан)ФУ Хуа – генеральный директор информационного агентства Xinhua (КНР)Джеймс ДЖОРДАН – главный редактор службы новостей по Европе и Африке информационного агентства Associated Press (США)Сердар КАРАГЁЗ – первый заместитель генерального директора информационного агентства Anadolu (Турция)Абдусаид Кучимович КУЧИМОВ – генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) (Узбекистан)Карим ТАЛЬБИ – главный редактор информации по Европе информационного агентства France-Presse (Франция)* * *ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской ФедерацииФото: сайт Кремля