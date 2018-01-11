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В России     11.01.2018 20:09

Путин заявил о желании США видеть Навального в руководстве России

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Теги:  Владимир Путин  Алексей Навальный  выборы-2018 

Президент России Владимир Путин считает, что критика со стороны США о недопуске оппозиционера Алексея Навального до участия в выборах главы государства говорит о том, кого Вашингтон хочет видеть в руководстве России.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны», - сказал Путин, которого цитирует «Интерфакс».

«Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», - добавил президент России.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать инициативную группу, которая выдвинула Навального кандидатом в президенты России. Причина отказа в регистрации - его судимость по делу «Кировлеса».

Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседании комиссии сообщила, что с 2013 года из-за непогашенной судимости отказ в участии в выборах получили около 250 человек.

Памфилова ранее пояснила, что, Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

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Теги: 
Владимир Путин  Алексей Навальный  выборы-2018 

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