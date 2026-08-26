Другие материалы
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В России
08.09.2026, 09:42
ПВО за ночь на 8 сентября сбила 384 украинских БПЛА над Россией – МО РФ
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Силы и средства ПВО в ночь на вторник, 8 сентября, перехватили и уничтожили 384 украинск...
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В России
05.09.2026, 08:49
ПВО за ночь 5 сентября сбила 53 украинских БПЛА над Россией - МО РФ
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над Россией, со...
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В России
26.08.2026, 08:03
За ночь на 26 августа в регионах России сбили 426 украинских беспилотников
26 августа — Mossovetinfo.ru — Подразделения ПВО сбили в регионах России в ночь на 26 августа 426 украинских беспилотни...