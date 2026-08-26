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В России     08.09.2026 09:42

ПВО за ночь на 8 сентября сбила 384 украинских БПЛА над Россией – МО РФ

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Теги:  Минобороны  ПВО  СВО 

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Силы и средства ПВО в ночь на вторник, 8 сентября, перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 7 сентября до 08.00 мск 8 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Также ведомство во вторник сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по оборонно-промышленному комплексу Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

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Теги: 
Минобороны  ПВО  СВО 

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