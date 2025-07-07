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В России     23.07.2025 07:35

РСТ: Расписание теплоходов на Волге изменится из-за аварии на Городецком гидроузле

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Теги:  Волга  река  Городецкий гидроузел  авария  теплоходы  маршруты  расписание  Минтранс  оперштаб  прокуратура 

23 июля — Mossovetinfo.ru — Круизные компании вносят изменение в расписание теплоходов из-за аварии на Городецком гидроузле. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«22 июля в 11:00 на Городецком гидроузле в ходе реконструкционных работ произошла авария. В результате обрушения оголовка между шлюзами №15 и №16 произошло затопление строящейся камеры шлюза 15А, что привело к временному прекращению судоходства на данном участке. На место происшествия выехали представители Нижегородской транспортной прокуроры, подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе ФКУ «Ространсмодернизация» и Росморречфлота. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации», – говорится в сообщении.

Приостановка шлюзования и движения судов на Городецком гидроузле на Волге в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации, поскольку через него проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Через Городецкий гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге, - заявили в ассоциации. В ассоциации со ссылкой на данные Росморречфлота сообщили, что в прошлом году через шлюзы Городецкого гидроузла прошло свыше 13 тысяч судов, в том числе и круизных, для которых было выполнено 6,5 тысячи шлюзований. Общий объем пассажирских перевозок превысил 179 тысяч человек.

Рейсы скоростных судов из Нижнего Новгорода до Ярославля и обратно отменили из-за инцидента на шлюзе гидроузла на Волге в Нижегородской области, сообщает компания Водолеи.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что днем 22 июля в Нижегородской области на Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А. Шлюзование и движение судов временно приостановлено.

Министерство транспорта РФ создало оперативный штаб для координации работ после аварии на Городецком гидроузле. Движение по Волге будет возобновлено после выполнения исследовательских работ, сообщается в телеграм-канале Минтранса. «В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле. Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ», - говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Волга  река  Городецкий гидроузел  авария  теплоходы  маршруты  расписание  Минтранс  оперштаб  прокуратура 

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