 
Актуальные темы: переговоры
В России     11.05.2026 06:05

С 11 мая между РФ и Саудовской Аравией взаимно отмены визовые требования

11 мая — Mossovetinfo.ru — 11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, подписанное в г.Эр-Рияде 1 декабря 2025 года. Об этом ранее сообщил МИД РФ в своем официальном сообщении.

В соответствии с данной договорённостью граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории Королевства. Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу.

Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Королевства Саудовская Аравия.

