15 июня — Mossovetinfo.ru — Шесть украинских беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО Минобороны России на...

10 июня — Mossovetinfo.ru — За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа. Об эт...

7 июня — Mossovetinfo.ru — В ночь на субботу, 7 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ...