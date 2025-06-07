 
Актуальные темы: переговоры
В России     15.06.2025 08:34

Шесть украинских беспилотников уничтожены ПВО над регионами России в ночь на 15 июня

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БПЛА  беспилотник  ПВО  Минобороны 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Шесть украинских беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО Минобороны России над регионами России в ночь на 15 июня, сообщается в официальном информационном канале Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области и один –над территорией Орловской области», - говорится в сообщении.

В ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа.

В ночь на 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов. Той же ночью мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале многократно сообщал об отражении ПВО Минобороны налёт вражеских беспилотников (БПЛА) , летевших на Москву. Совокупно сообщалось о сбитии не менее тридцати БПЛА.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БПЛА  беспилотник  ПВО  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:34 В России Шесть украинских беспилотников уничтожены ПВО над регионами России в ночь на 15 июня

07:36 Город (Москва и область) Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и области 15 июня

07:04 В мире Число жертв в Бат-Яме близ Тель-Авива после атаки Ираном достигло 4

19:45 Происшествия Убит лидер демпартии в Палате представителей Миннесоты

19:26 В мире Путин и Трамп провели телефонный разговор

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru