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В России
15.06.2025, 08:34
Шесть украинских беспилотников уничтожены ПВО над регионами России в ночь на 15 июня
15 июня — Mossovetinfo.ru — Шесть украинских беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО Минобороны России на...
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В России
10.06.2025, 09:09
102 беспилотника самолетного типа уничтожили за ночь силы противовоздушной обороны
10 июня — Mossovetinfo.ru — За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа. Об эт...
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В России
07.06.2025, 08:40
5 БПЛА, атаковавших Москву, уничтожены ночью ПВО Минобороны - Собянин
7 июня — Mossovetinfo.ru — В ночь на субботу, 7 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ...