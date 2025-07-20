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В России     30.07.2025 08:13

Сильнейшее с 1952 года землетрясение с магнитудой 8,5 произошло на Камчатке 30 июля (сводка)

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Теги:  Камчатка  землетрясение  цунами 

30 июля — Mossovetinfo.ru — Землетрясение в районе Камчатки произошло 30 июля. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН заявили, что максимальная магнитуда составила 8,5, а землетрясение стало сильнейшим с 1952 года.

После землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали несколько человек, тяжелых травм у жителей региона нет, сообщили власти Камчатского края.
Глава региона принял решение сократить рабочий день в краевых учреждениях до 13:00.

Правительство Сахалинской области заявило, что в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайно ситуации из-за произошедшего землетрясения и цунами. В Северо-Курильском районе проживают 2400 человек — людей эвакуировали, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Количество землетрясений магнитудой более 5, произошедших у берегов Камчатки за час, составило восемь. Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км. Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца.

Угроза цунами объявлена на всех Курильских островах. Цунами высотой 3−4 м было зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная. Цунами обрушилось на прибрежную часть города Северо-Курильска на острове, жителей собрали на возвышенности.

«У одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет», сообщило ГУ МЧС края.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам осмотра детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском поручил всем ответственным службам завершить его обследование до конца сегодняшнего дня.

«В момент землетрясения в здании детей не было. Сейчас уже определено, в каких детских садах будут учиться воспитанники. По итогам инструментального обследования будем принимать решение о дальнейших необходимых восстановительных работах», — сказал Владимир Солодов, сообщает сайт регионального правительства.

Региональные власти информируют, что в случае обнаружения трещин, серьезных повреждений зданий или иных факторов риска необходимо обратиться по номеру 112 или на горячую линию 8-800-141-00-00.

Ранее, 23 июля, ГУ МЧС по Камчатскому краю рекомендовало туристам воздержаться от посещения Авачинского вулкана. «По данным ФГБУ Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, в период с 20 по 22 июля наблюдались парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана Авачинский. В западной части вулкана отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа. Изменение активности вулкана связано с повышенной сейсмичностью в акватории Тихого океана», - сообщало ГУ МЧС края.

Фото: сайт правительства Камчатского края


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Теги: 
Камчатка  землетрясение  цунами 

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