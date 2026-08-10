Силы ПВО РФ за ночь, на 17 августа, сбили 205 украинских беспилотников – МО

17 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи 205 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.



«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении МО РФ.



Также МО РФ сообщило, что операторы ВС РФ нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по логистическому центру «Новая Почта» на западной окраине Одессы, складу БПЛА в Днепропетровской области и пункту временной дислокации ВСУ в Доброполье.



Минобороны РФ также сообщило, что ВС РФ ударными беспилотниками за минувшую ночь, 17 августа, поразили патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одесса, а также резервуары с топливом; российские беспилотники в порту Измаил поразили причальный терминал, использовавшийся для разгрузки с морских судов военных грузов.



Утром 17 августа ЦОС ФСБ сообщил, что «Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене». Также отмечается, что 54-летний житель Севастополя в мессенджере Теlеgram был завербован Службой безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения об объектах Минобороны России в регионе и отрабатывал задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств на основе гексогена массой и электродетонатор военного назначения.