Собянин принял участие в стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения

17 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 сентября, принял участие в стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства России.



Открывая встречу М.Мишустин сказал: «По поручению Президента мы продолжаем комплексную работу по обеспечению связанности территорий и повышению мобильности граждан. Прежде всего строится крупнейшая опорная автодорожная сеть, которая соединит всю Россию. Прокладываются железные дороги. В регионах активными темпами идёт модернизация аэродромов и пассажирских терминалов».



В ходе стратсессии отмечалось, что в начале прошлого года был дан старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. К настоящему времени завершены организационные процедуры, определены источники финансирования, подписаны необходимые соглашения со всеми основными сторонами. Уже разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке, на остальных начаты подготовительные мероприятия.



Ее пуск, как сообщалось ранее, запланирован на второй квартал 2028 года. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.



Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения – порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как «Сапсан», «Ласточка», «Финист». Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться.