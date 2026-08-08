Собянин: С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 237 БПЛА

11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 11 августа в направлении Московского региона летело 237 беспилотных летательных аппаратов, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».



«В период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин.



«Тринадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве», - также написал Собянин.





ВС РФ ночью нанесли групповой удар, поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, - сообщили в Минобороны России.



«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», - отмечается в сообщении.