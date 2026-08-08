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В России
11.08.2026, 08:09
Собянин: С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 237 БПЛА
11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 11 августа в направлении Московского региона летело 237 беспилотных летательн...
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В России
10.08.2026, 09:34
В Татарстане объявили траур после атаки БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО
10 августа — Mossovetinfo.ru — В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнек...
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В России
08.08.2026, 08:39
ПВО уничтожили за ночь на 8 августа 397 украинских БПЛА
8 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ и акваторие...