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В России     11.08.2026 08:09

Собянин: С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 237 БПЛА

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Теги:  Москва  ПВО  Собянин  СВО  Минобороны  Украина  Киев 

11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 11 августа в направлении Московского региона летело 237 беспилотных летательных аппаратов, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«В период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин.

«Тринадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве», - также написал Собянин.


ВС РФ ночью нанесли групповой удар, поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, - сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  ПВО  Собянин  СВО  Минобороны  Украина  Киев 

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