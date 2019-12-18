18 декабря. Mossovetinfo.ru – Компания «Медиалогия» составила рейтинг российских персон за 2019 года.



Рейтинг был составлен на основе анализа базы российских СМИ, в который входит более 53 тысяч источников. Место в рейтинге определялось по количеству упоминаний в российских СМИ.



Первое место в рейтинге с большим отрывом занял президент России Владимир Путин - 3 178 126 упоминаний. На втором месте премьер-министр страны Дмитрий Медведев – 666 263 упоминания. Третье место занял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – 304 038 упоминаний.



В десятку рейтинга вошли также мэр Москвы Сергей Собянин, Министр иностранных дел России Сергей Лавров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, оппозиционер Алексей Навальный, глава Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр обороны России Сергей Шойгу.