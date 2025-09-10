Другие материалы
-
В России
13.09.2025, 16:52
Состоялось открытие Национального космического центра
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра, созданн...
-
В России
13.09.2025, 16:34
Путин: Москва «олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации»
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концер...
-
В России
10.09.2025, 07:51
122 украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над регионами России в течение ночи, сообщили в Минобороны
10 сентября — Mossovetinfo.ru — С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских...