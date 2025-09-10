Состоялось открытие Национального космического центра

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра, созданного на территории Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.



Как сообщает пресс-служба Кремля, строительство Национального космического центра велось с 2019 года и стало совместным проектом Правительства Москвы и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». НКЦ объединит ключевые организации ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые научные институты, конструкторские бюро и предприятия.



Из действующего в НКЦ Центра управления полётами состоялся сеанс связи с российским космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким, Олегом Платоновым, работающими на Международной космической станции.



На открытии Национального космического центра также присутствовали Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, руководители предприятий ракетно-космической отрасли, а также космонавты Сергей Крикалев и Олег Кононенко.



Фото - пресс-служба Кремля: Посещение Национального космического центра.